Церковний календар на 28 березня - кому моляться віряни

Якому святому молитися 28 березня та кого вшановує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Який 28 березня день в церковному календарі

28 березня церква вшановує мученика Агапія і сімох інших. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 28 березня — день пам’яті мученика Агапія і сімох інших

У понеділок, 28 березня 2022 року, Церква вшановує пам’ять мученика Агапія і сімох інших.

Мученик Агапій та семеро інших мучеників Кесарійських жили за часів царювання імператора Діоклітіана. Постраждали вони за віру свою в Христа від ігемона Урвана в палестинській Кесарії.

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В ті часи існував публічний указ - примушувати у всіх містах християн приносити ідолам пожертви та поклонятися їм. Під час одного з таких язичницьких свят всіх тих, хто відмовився вклонятися ідолам, вирішили публічно катувати. Мученика Тимофія тоді засудили на спалювання, а мученика Агапія та Фекла віддали диким звірям на розтерзання.

Під час цього кривавого видовища шестеро мужніх хлопців (Тімолай, Пуплій, два Олександра, Роміл та Діонісій) не могли більше дивитися на страждання невинних. Вони зв’язали свої руки, показуючи, що хочуть страждати в честь Ісуса Христа і готові покласти своє життя за його віру. Зв’язані між собою, вони підійшли до центра видовища і промовили до самого ігемона Урвана: “Ми християни!”.

Ігемон побачив, що перед ним стоять ще зовсім юні хлопці, і не хотів губити їхні життя. Він почав ласкаво вмовляти їх поклонитися ідолам, проте християни стояли на своєму. Тоді їх кинули до темниці. Там вже сиділи інші християни, зокрема, святий Агапій та його слуга Діонісій. Перший був чесним та славним чоловіком, який сповідував ім’я Ісуса Христа з великою повагою.

Довгий час всі ці мученики перебували у в’язниці, їх неодноразово катували, але від своєї віри вони не відступилися. Всі вони в один день поклали своє життя за Ісуса Христа.

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