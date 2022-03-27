Церковный календарь на 28 марта — кому молятся верующие

Какому святому молиться 28 марта и честь церкви, читайте в материале ТСН.ua.

Какой 28 марта день в церковном календаре

28 марта церковь чествует мученика Агапия и семерых других. Что нам известно об этом дне?

Церковный календарь на 28 марта – день памяти мученика Агапия и семерых других

В понедельник, 28 марта 2022 года, Церковь чтит память мученика Агапия и семерых других.

Мученик Агапий и семь других мучеников Кесарийских жили во времена царствования императора Диоклитиана. Пострадали они за свою веру во Христа от игемона Урвана в палестинской Кесарии.

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В те времена существовал публичный указ – принуждать во всех городах христиан приносить идолам пожертвования и поклоняться им. Во время одного из таких языческих праздников всех отказавшихся поклоняться идолам решили публично истязать. Мученика Тимофея тогда приговорили к сжиганию, а мученика Агапия и Фекла отдали диким зверям на растерзание.

Во время этого кровавого зрелища шестеро мужественных ребят (Тимола, Пуплий, два Александра, Ромил и Дионисий) не могли больше смотреть на страдания невинных. Они связали свои руки, показывая, что они хотят страдать в честь Иисуса Христа и готовы положить свою жизнь за его веру. Связанные между собой, они подошли к центру зрелища и произнесли самому игемону Урвана: «Мы христиане!».

Игемон увидел, что перед ним стоят совсем юные ребята, и не хотел терять их жизни. Он начал ласково уговаривать их поклониться идолам, однако христиане стояли на своем. Тогда их бросили в темницу. Там уже сидели другие христиане, в частности святой Агапий и его слуга Дионисий. Первый был честным и славным человеком, исповедовавшим имя Иисуса Христа с большим уважением.

Долгое время все эти мученики находились в тюрьме, их не раз пытали, но от своей веры они не отступили. Все они в один день положили свою жизнь за Иисуса Христа.

Церковный календарь на 28 марта: видео