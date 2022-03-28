Окупанти вдерлися в Офіс представництва президента України в АР Крим у Херсоні

Окупанти вдерлися в Офіс представництва президента України в АР Крим у Херсоні

Офіс Представництва в Херсоні тимчасово припинив роботу у зв’язку з бойовими діями та новим етапом агресії рф на території України.

У тимчасово окупованому Херсоні окупанти вдерлися в офіс Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим.

Про це повідомляють на сторінці представництва у фейсбук.

Окупанти зламали двері, зняли державний прапор та винесли техніку та документи, що залишались у приміщенні Представництва.

"Відповідні факти перевіряються компетентними органами. Разом з тим, не виключаємо провокацій та закликаємо громадян бути обережними й поки що утриматися від відвідування офісу. Крім того, повідомляємо, що офіс Представництва в Херсоні тимчасово припинив роботу у зв’язку з бойовими діями та новим етапом агресії рф на території України. Співробітники Представництва працюють дистанційно та на підконтрольній уряду України території задля виконання своїх посадових обов’язків й допомоги громадянам України з окупованого Криму, які звертаються до Представництва", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що на Чернігівщині російські окупанти викрали 7 жителів Сновська, серед яких був і міський голова. Їх на автомобілях вивезли в бік Городні.