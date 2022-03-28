Оккупанты обстреляли из "Градов" Криворожский район

Из-за обстрелов занялись лесополоса и камыши.

В Криворожском районе оккупанты обстреляли из "Градов" посадку и камыши. Из-за этого возник пожар.

Об этом сообщил глава Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко.

"Ночь в Криворожском районе была беспокойной. Рашистские организмы обстреливали из "Градов" — сожгли камыш и посадку. Граница четко контролируется ВСУ, орков на территории района и области нет", — сказал Ситниченко.

Напомним, что советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что следующие несколько дней будут неравномерными.

"Будут поступать как сообщения о том, что мы побеждаем, контратакуем и контрнаступаем на некоторых участках и освобождаем свою землю от противника. А во-вторых, будет поступать информация, что на некоторых участках фронта, в частности, на востоке, ситуация далеко не простая", – отметил он.

По словам политика, к этому нужно эмоционально, организационно и сознательно готовиться.

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