ВСУ отбросили врага от Кривого Рога на 40-60 км - Вилкул

ВСУ отбросили врага от Кривого Рога на 40-60 км - Вилкул

Силы обороны Украины освободили от российских оккупантов еще несколько населенных пунктов в Херсонской области.

В понедельник, 28 марта, Вооруженные Силы Украины не только успешно сдерживали наступление российских оккупантов, но и оттеснили врага от Кривого Рога на расстояние от 40 до 60 километров.

Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в видеообращении.

"Враг не просто остановлен по всем направлениям, но уже и отброшен назад от дальних подступов к городу. Сегодня [28 марта] освобождены еще несколько населенных пунктов Херсонской области", — сказал он.

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По словам Александра Вилкула, оккупантов оттеснили на расстояние 40 километров от города, а на некоторых направлениях – на 60 километров.

Кроме того, линия столкновения переместилась от административной границы Днепропетровской области в соседнюю — Херсонскую.

Как сообщил глава военной администрации, украинские военные проявляют храбрость и враг несет серьезные потери. Вооруженные Силы Украины захватили вражескую технику, которая в дальнейшем будет работать на оборону Кривого Рога.

Напомним, в ночь на 28 марта российские оккупанты провоцировали Вооруженные силы Украины на Днепропетровщине. Захватчики обстреляли Криворожский район с территории Херсона.

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