Астрологический прогноз на 29 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: время, когда огромную роль играет интуиция: с ее помощью – как по наитию – можно найти ответы на важные вопросы и предвидеть, как – и в какую сторону – будет развиваться ситуация дальше. День вообще богат разного рода открытиями – например, можно будет узнать, как относится к нам тот или иной человек: за маской друга может скрываться враг – и наоборот.

Символ дня: жезл.

Стихия дня: Огонь.

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: индиго, ультрамарин.

Счастливые камни дня: изумруд, селенит.

За какую часть тела отвечает: ноги от колен и ниже.

Болезни дня: возможны проблемы с кровью, поэтому не рекомендуется ее сегодня сдавать. Болезнь, начавшаяся в этот день, легко буде поддаваться лечению, главное – не затягивать с ним.

Афоризм дня: "Быть самым богатым человеком на кладбище для меня не важно… Ложиться спать и говорить себе, что я сделал что-то по-настоящему прекрасное, – вот что важно". (Стив Джобс).

Геометрическая фигура дня: треугольник – символ единой божественной сущности.

Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы, использующие магическую силу воды и очищающие самого человека, его вещи и жилье. Гадая, можно задавать любые вопросы, но охотнее всего карты расскажут о материальном положении.

Табу дня: нужно опасаться психологического воздействия людей, обладающих мощной энергетикой – они могут оказать на человека, который не готов к общению, сильное – и негативное – воздействие.

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