Таропрогноз на 28 марта — 3 апреля 2022: что карты нам предвещают

Карты Таро озвучивают подсказки судьбы в трудные минуты жизни.

Во времена вызовов растет интерес людей к магическим искусствам, ведь есть надежда, что карты Таро или руны смогут предсказать судьбу. Однако ни карты, ни астрология сейчас не могут сказать ни дату окончания войны, ни время смерти российского президента Владимира Путина, потому что они работают на индивидуальном, а не глобальном уровне. Карты Таро показывают не будущее, а самое вероятное будущее, поэтому, как говорится, у Бога нет других рук, кроме ваших.

А для того, чтобы узнать больше ответов о будущем, читайте таропрогноз на неделю – 28 марта – 3 апреля 2022 года – от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели на 28 марта – 3 апреля 2022 года – "Сила"

Эта карта представляет старшие арканы, то есть великие тайны Таро, появляющиеся в важные для нас периоды жизни. Как бы это ни странно, но она говорит о силе, осознании, сочувствии и т.д. Если в расписании появляется "Сила", то следует уяснить реальность бытия и наконец начать управлять собственной жизнью. В отношениях следует взять ответственность за свои поступки. Однако будьте терпимы к чужим изъянам. В любви пришло время уравновесить действующее положение дел между его духовной и плотской сторонами.

Также в отношениях стоит приложить немало усилий, чтобы получить результат, который вы хотите. Речь идет не о физической силе, а о потенциале интеллекта. В то же время следует спокойнее ставить к своему и чужому раздражению.

Нужно задуматься над тем, не отдаете ли вы слишком многому партнеру, не получая ничего вместо или получая слишком мало. Для решения любовных проблем необходимо понимание собственных мотивов и эмоциональных реакций.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели на 28 марта – 3 апреля 2022 года – "Королева мечей"

"Королева мечей" принадлежит к фигурным картам или, как их еще называют, картам двора. По своей сути, она похожа на известную нам пиковою даму со стандартной колодой карт. Мечи связаны со смелостью, болью, движением вперед, безудержностью, интеллектом, использовании собственного ума в качестве оружия. Также масть мечей соединена со стихией воздуха.

Эта карта говорит о серьезности, скромности, прямоте, объективности и целеустремленности. Это Таро учит добиваться цели, искренности и открытости, честности и догадливости. Оно советует в работе проявить сильный характер и быть благоразумным. Ваши знания помогут вам добиться результата. Однако во время движения по карьерной лестнице, вы можете почувствовать разочарование близкими людьми. Задумайтесь над тем, почему они не отвечают вашим завышенным ожиданиям.

Также можете найти на работе авторитетного человека, который может стать для вас образцом для подражания. Помните, что для успеха требуется практический и реалистичный подход.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели на 28 марта — 3 апреля 2022 года — "Семерка жезлов"

Жезлы связаны с огнем. Эта масть говорит о силе, мужестве, эмоциональности, страсти. "Семерка жезлов" представляет младшие арканы Таро, то есть те карты, которые больше говорят о бытовых вещах в нашей жизни, а не глобальных.

Также карта говорит о защите и получении преимуществ. "Семерка жезлов" также рассказывает об отказе сдвинуться с места, желании рассчитывать только на свои силы, брошенный вызов, вынужденную защиту и иногда даже агрессию.

Если в расписании вытащили эту карту, то это значит, что вам придется пойти в глухую защиту и рассчитывать только на себя. Вам нужно крепко стоять на ногах, чтобы защищать свои права и мнения. Также возможны моменты жесткой критики и провокаций.

Не исключена борьба с "внутренними демонами", которые мешают нам двигаться по правильному пути комплексами, страхами, подозрениями и т.д. Вы можете вести борьбу и с собственной совестью. Если бы там не было, защищайте свои планы от противников. Внимательно распределите, как тратить собственные силы.

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