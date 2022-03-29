Астрологічний прогноз на 29 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: час, коли величезну роль відіграє інтуїція: за її допомогою – як з навіяння – можна знайти відповіді на важливі запитання та передбачати, як і в який бік розвиватиметься ситуація далі. День взагалі багатий на різного роду відкриття – наприклад, можна буде дізнатися, як ставлення до нас у тієї чи іншої людини: за маскою друга може ховатися ворог – і навпаки.

Символ дня: Жезл.

Стихія дня: Вогонь.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Щасливе число дня: 9.

Щасливі кольори дня: індиго, ультрамарин.

Щасливі камені дня: смарагд, селеніт.

За яку частину тіла відповідає: ноги від колін та нижче.

Хвороби дня: можливі проблеми із кров'ю, тому не рекомендується її сьогодні здавати. Хвороба, яка почалася цього дня, легко піддаватиметься лікуванню, головне – не зволікати з ним.

Афоризм дня: "Бути найбагатшою людиною на цвинтарі для мене неважливо... Лягати спати і казати собі, що я зробив щось по-справжньому прекрасне, – ось що важливо" (Стів Джобс).

Геометрична фігура дня: трикутник – символ єдиної божественної сутності.

Магія й містика дня: можна проводити ритуали, що використовують магічну силу води та очищують саму людину, її речі та житло. Гадаючи на картах, можна ставити будь-які запитання, але найохочіше вони розкажуть про матеріальне становище.

Табу дня: треба побоюватися психологічного впливу людей, які мають потужну енергетику – вони можуть мати сильний – і негативний – вплив на людину, яка не готова до спілкування.

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