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РФ перекинула до України "вагнерівців" разом із вищим керівництвом — Міноборони Британії

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РФ перекинула до України "вагнерівців" разом із вищим керівництвом — Міноборони Британії

СБУ

Замість операцій в Африці та Сирії бойовиків ПВК "Вагнер" перекинули до України.

Бойовики російської приватної військової компанії "Вагнер" (зараз "Ліга") прибули на схід України.

Про це інформує Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

"Очікується, що для проведення бойових дій будуть виведені понад 1000 найманців, зокрема вище керівництво організації

Росія через значні втрати та зупинку вторгнення, швидше за все, була змушена змінити пріоритетність ПВК "Вагнера" на Україну замість операцій в Африці та Сирії", — пишуть у британському Міноборони.

Раніше радник міністра оборони Маркіян Лубківський розповів, що ПВК "Вагнер" готувала замах проти президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

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