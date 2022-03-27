У Сумах розпочали кримінальне провадження проти російських мародерів, які повиносили техніку зі шкіл через "воєнну необхідність"

У Сумах розпочали кримінальне провадження проти російських мародерів, які повиносили техніку зі шкіл через "воєнну необхідність"

Російські мародери винесли з навчальних закладів всі комп’ютери, ноутбуки та відеокамери.

Сумська окружна прокуратура розпочато кримінальне провадження за фактом мародерства у навчальних закладах області. Так, російські окупанти незаконно знищували та відбирали майно у державних установ нібито через "воєнну необхідність".

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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За інформацією слідства, військовослужбовці збройних сил РФ під час окупації населених пунктів Краснопільської об’єднаної територіальної громади пограбували низку державних установ.

Так, зокрема, загарбники обікрали низку навчальних закладів. Російським мародерам вдалося винести комп’ютери, ноутбуки та відеокамери. Проте на цьому вони не зупинились і розтрощили меблі та вікна у приміщеннях.

Нагадаємо, російські загарбники у телефонних розмовах з близькими прямо зізнаються, що вбивають мирних українців і роблять страшні звірства.

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