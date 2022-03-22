В Україні посилили відповідальність за мародерство

Відповідно до змін Кримінального кодексу пропонується доповнити склади злочинів.
З початку повномасштабної війни слідчі поліції відкрили понад 220 кримінальних проваджень за майнові злочини, передають у Львівській обласній військовій адміністрації.
Відповідно до змін Кримінального кодексу пропонується доповнити склади злочинів, передбачені у статтях:
- 185 (крадіжка),
- 186 (грабіж),
- 187 (розбій),
- 189 (вимагання),
- 191 (заволодіння майном), кваліфікуючою ознакою – скоєння в умовах воєнного стану.
Відтак, підвищено мінімальні межі покарання за ст. 432 Кримінального кодексу України, а саме ув‘язнення з 3 до 5 років.
Нагадаємо, у селі Дмитрівка під Києвом батько з сином займалися мародерством: у дворах та будинках місцевих жителів вони викрадали велосипеди, мопеди, побутові речі та інструменти.
Викрадене чоловіки ховали у лісі та на території недобудов і планували в подальшому все продати.
Під час однієї такої "вилазки" зловмисників і затримали поліцейські. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від п'яти до восьми років.