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В Україні посилили відповідальність за мародерство

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В Україні посилили відповідальність за мародерство

Что такое мародерство?Какое наказание за мародерство в условиях военного времени

Відповідно до змін Кримінального кодексу пропонується доповнити склади злочинів.

З початку повномасштабної війни слідчі поліції відкрили понад 220 кримінальних проваджень за майнові злочини, передають у Львівській обласній військовій адміністрації.

Відповідно до змін Кримінального кодексу пропонується доповнити склади злочинів, передбачені у статтях:

  • 185 (крадіжка),
  • 186 (грабіж),
  • 187 (розбій),
  • 189 (вимагання),
  • 191 (заволодіння майном), кваліфікуючою ознакою – скоєння в умовах воєнного стану.
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Відтак, підвищено мінімальні межі покарання за ст. 432 Кримінального кодексу України, а саме ув‘язнення з 3 до 5 років.

Нагадаємо, у селі Дмитрівка під Києвом батько з сином займалися мародерством: у дворах та будинках місцевих жителів вони викрадали велосипеди, мопеди, побутові речі та інструменти.

Викрадене чоловіки ховали у лісі та на території недобудов і планували в подальшому все продати. 

Під час однієї такої "вилазки" зловмисників і затримали поліцейські. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від п'яти до восьми років.

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