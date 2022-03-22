Что такое мародерство? Какое наказание за мародерство в условиях военного времени

В Украине ужесточили ответственность за мародерство

В Украине ужесточили ответственность за мародерство

Согласно изменениям Уголовного кодекса, предлагается дополнить составы преступлений.

С начала полномасштабной войны следователи полиции открыли более 220 уголовных производств за имущественные преступления, передают во Львовской областной военной администрации.

Согласно изменениям Уголовного кодекса, предлагается дополнить составы преступлений, предусмотренные в статьях:

185 (кража),

186 (грабеж),

187 (разбой),

189 (вымогательство),

191 (завладение имуществом), квалифицирующим признаком – совершение в условиях военного положения.

Следовательно, повышены минимальные пределы наказания по ст. 432 Уголовного кодекса Украины, а именно заключение с 3 до 5 лет.

Напомним, в селе Дмитровка под Киевом отец с сыном занимались мародерством : во дворах и домах местных жителей они угоняли велосипеды, мопеды, бытовые вещи и инструменты.

Похищенное мужчины хоронили в лесу и на территории недостроев и планировали в дальнейшем все продать.

Во время такой "вылазки" злоумышленников и задержали полицейские. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы от пяти до восьми лет.