В Украине ужесточили ответственность за мародерство

Согласно изменениям Уголовного кодекса, предлагается дополнить составы преступлений.
С начала полномасштабной войны следователи полиции открыли более 220 уголовных производств за имущественные преступления, передают во Львовской областной военной администрации.
Согласно изменениям Уголовного кодекса, предлагается дополнить составы преступлений, предусмотренные в статьях:
- 185 (кража),
- 186 (грабеж),
- 187 (разбой),
- 189 (вымогательство),
- 191 (завладение имуществом), квалифицирующим признаком – совершение в условиях военного положения.
Следовательно, повышены минимальные пределы наказания по ст. 432 Уголовного кодекса Украины, а именно заключение с 3 до 5 лет.
Напомним, в селе Дмитровка под Киевом отец с сыном занимались мародерством : во дворах и домах местных жителей они угоняли велосипеды, мопеды, бытовые вещи и инструменты.
Похищенное мужчины хоронили в лесу и на территории недостроев и планировали в дальнейшем все продать.
Во время такой "вылазки" злоумышленников и задержали полицейские. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы от пяти до восьми лет.