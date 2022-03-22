На Волыни сократили продолжительность комендантского часа

Во время комендантского часа запрещено находиться в общественных местах и на улице.

С 22 марта на территории Волынской области официально сократили продолжительность комендантского часа – продлится на два часа меньше.

Об этом сообщает Волынская военно-гражданская администрация.

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"С сегодняшнего дня в области комендантский час будет продолжаться с 23:00 до 06:00 часов утра. Соответствующий приказ подписал начальник Волынской областной военной администрации", – говорится в сообщении.

Также в администрации напомнили, что находиться на улицах в комендантский час имеют право только военные, полицейские и граждане, имеющие специальный пропуск.

Ранее стало известно, что в Черниговской области сменили продолжительность комендантского часа.

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