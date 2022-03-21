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Комендантский час в Киеве и области снова будет усилен — Кличко

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Комендантский час в Киеве и области снова будет усилен — Кличко

УНИАН

По городу сможет передвигаться только транспорт по спецпропускам.

Комендантский час в Киеве и области начнется сегодня, 21 марта, в 20:00 и продлится до 7:00 23 марта. То есть – до послезавтра.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Магазины, аптеки, заправки, учреждения работать во время комендантского часа не будут.

"Поэтому прошу всех оставаться дома, или в укрытиях – при сигнале тревоги. По городу сможет передвигаться только транспорт по спецпропускам", — подчеркнул Кличко.

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