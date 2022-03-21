В Киеве запустили электричку между левым и правым берегами

Сейчас можно из Дарницы добраться до Святошино и в обратном направлении.
«Укрзализниця» запустила в Киеве челночные рейсы сообщением Дарница – Святошино. Они помогут жителям левого берега Киева добраться на правый и соответственно в обратном направлении.
Об этом говорится в ТСН.
Если дорога на авто занимает до двух часов из-за пересечения мостов и блокпостров. Электричкой из Дарницы до вокзала – это всего полчаса.
Билеты стоят 15 гривен, и их можно приобрести онлайн. Горожане говорят, что следует рекламировать такой маршрут, ведь он очень удобен и пользуется спросом.
Поезда со станций "Дарница" и "Святошин" будут отправляться каждый час, начиная с 07:30. Последние рейсы – в 18:30, очевидно, с учетом комендантского часа.
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