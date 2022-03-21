У Києві запустили електричку між лівим і правим берегами

У Києві запустили електричку між лівим і правим берегами

Зараз можна із Дарниці дістатись до Святошина і у зворотному напрямку

«Укрзалізниця» запустила у Києві човникові рейси сполученням Дарниця – Святошин. Вони допоможуть жителям лівого берега Києва дістатися на правий, і відповідно, у зворотному напрямку.

Про це йдеться в ТСН.

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Якщо дорога на авто займає до двох годин через перетин мостів і блокпострі, то електричкою з Дарниці до вокзалу – це лише пів години.

Квитки коштують 15 гривень, і їх можна придбати онлайн. Містяни кажуть, що варто рекламувати такий маршрут, адже він дуже зручний і користується попитом.

Поїзди зі станцій "Дарниця" та "Святошин" вирушатимуть щогодини, починаючи із 07:30. Останні рейси - о 18:30, вочевидь, з урахуванням комендантської години.

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