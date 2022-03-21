Комендантська година в Києві та області знову буде посилена - Кличко

Комендантська година в Києві та області знову буде посилена - Кличко

Містом зможе пересуватися тільки транспорт за спецперепустками.

Комендантська година в Києві та області розпочнеться сьогодні, 21 березня, о 20:00 і триватиме до 7:00 23 березня. Тобто – до післязавтра.



Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Магазини, аптеки, заправки, установи працювати під час комендантської години не будуть.

"Тому прошу всіх залишатися вдома, або в укриттях – за сигналу тривоги. Містом зможе пересуватися тільки транспорт за спецперепустками", - наголосив Кличко.

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