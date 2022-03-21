26-й день війни Росії проти України: яка ситуація у регіонах

26-й день війни Росії проти України: яка ситуація у регіонах

У більшості областей вночі лунали повітряні тривоги.

Сьогодні, 21 березня, вже 26-й день війни Росії проти України. Яка, за даними Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, ситуація у регіонах станом на 8:00 ранку.

Київщина

Постійні бої в напрямку Житомирської траси. Макарівська громада під обстрілом ворога. Вночі обстріляли селища Петрушки та Шпитьки Дмитрівської громади.

Багато сіл в Бучанському районі перебувають в окупації, що наближає гуманітарну катастрофу. Ворог обстрілює села, немає можливості виїхати. Бої та обстріли в Гостомелі, Бучі, Ірпені. У Броварському районі на території трьох громад — ворожа техніка, періодичні хаотичні обстріли. Славутич - відрізаний від постачання.

Чернігівщина

Бої навколо Чернігова. Періодично росіяни обстрілювали околиці міста. У всьому Чернігові вже майже два тижні немає світла, води, тепла. Практично ніде у місті немає зв’язку, більша частина — без газу.

Сумщина

Усю ніч тривали обстріли передмістя Сум. Близько 4 ранку внаслідок обстрілів окупанти пошкодили ємності з аміаком на заводі "Хімпром". Стався витік. Радіус ураження близько 2,5 кілометрів, працюють аварійні бригади заводу та ДСНС.

Харківська область

Вночі активізувалися обстріли житлових кварталів Харкова. По області тривають бойові дії в напрямку Ізюму. Гуманітарні вантажі вчора доставили до Малої Рогані, але пропав зв'язок з 6 людьми з колони, які виїхали на Вовчанськ, це тимчасово непідконтрольна ЗСУ територія.

Рівненська область

Два ракетних удари. Працює відповідна комісія. За попередньою інформацією, є поранені та людські втрати.

Луганщина

Вночі обстріляли Новодружеськ, Лисичанськ та Рубіжне. За минулу добу близько 20 пошкоджених або зруйнованих об’єктів, з яких 3 багатоквартирних та 9 приватних житлових будинків, продовольчий склад, господарчі споруди, гаражі, об’єкти інфраструктури.

Донеччина

Мар'їнка, Очеретине, Авдіївка — постійні обстріли, авіаудар. По Мар'їнці знову активні спроби прориву. Безуспішні.

Маріуполь — без змін. Колона з автобусів сьогодні вирушить із Запоріжжя до Бердянська, щоб евакуювати людей із Бердянська (тих, хто доїхав туди з Маріуполя самотужки).

Миколаївщина

У місті була повітряна тривога. Протягом доби — обстріли сіл поблизу міста. Попередньо 3 легко поранених. Продовжується бої. Частина населених пунктів без електропостачання та тепла.

Херсонщина

Тривають сильні вибухи в районах області поблизу Миколаївщини. Вночі також у Херсоні були автоматні постріли.

Житомирська, Кіровоградська, Вінницька, Хмельницька, Тернопільська, Львівська, Одеська, Івано-Франківська, Полтавська, Запорізькі області — вночі повітряні тривоги. Ударів не зафіксовано.

Дніпропетровська, Волинська, Закарпатська, Черкаська, Чернівецька — ніч минула без тривог.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 26-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова наголошує, що російські окупанти вбивають щонайменше 5 наших дітей щодня. Станом на 21 березня від рук росіян загинули вже 115 дітей.

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