На Волині скоротили тривалість комендантської години

Під час комендантської години заборонено перебувати у громадських місцях і на вулиці.

Від 22 березня на території Волинської області офіційно скоротили тривалість комендантської години - триватиме на дві години менше.

Про це інформує Волинська військово-цивільна адміністрація.

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"Від сьогодні в області комендантська година триватиме від 23:00 до 06:00 години ранку. Відповідний наказ підписав начальник Волинської обласної військової адміністрації", – йдеться в повідомленні.

Також в адміністрації нагадали, що перебувати на вулицях у комендантську годину мають право лише військові, поліцейські та громадяни, які мають спеціальну для цього перепустку.

Раніше стало відомо, що у Чернігівській області змінили тривалість комендантської години.

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