Вона буде діяти менше.
Від понеділка, 21 березня, у Чернігівській області змінили тривалість комендантської години.
Про це повідомив голова Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслав Чаус.
Тепер комендантська година в усій області триватиме від 20:00 до 6:00.
Зазначається, що під час комендантської години заборонено покидати укриття чи власне житло. Виключення мають лише певні громадяни та працівники критичної інфраструктури. Втім, з собою вони повинні мати документи, що посвідчують особу чи спеціальну перепустку.
"У цей час посилюється робота наших військових проти ДРГ супротивника. Не створюйте додаткових перешкод, а також не наражайте себе на небезпеку", - наголосив голова ОДА.
До слова, комендантську годину в регіоні запровадии 24 лютого. Тоді вона діяла від 21:00 до 06:00. Втім, згодом її збільшили - від 18:00 до 6:00.
Як повідомлялося, російські окупанти продовжують обстрілювати міста Ніжин та Чернігів. До деяких громад в області неможливо доставити гуманітарну допомогу.
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