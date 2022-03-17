В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими у війні

В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими у війні

Вічна памʼять кожному, хто загинув за Україну!

О 9-й годині ранку на всій території України розпочалася загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими у війні від рук окупантів людьми.

Вічна памʼять кожному, хто загинув за Україну! Усіх, хто воював. Усіх військових і усіх цивільних. Дорослих і дітей... Усіх! Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 22-й день. Окупанти продовжують руйнувати Харків, Чернігів, Маріуполь, Волноваху, Житомир, Охтирку, Суми, Сєвєродонецьк, Дніпро, Київ, інші міста та села крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова наголошує, що російські окупанти вбивають щонайменше 5 наших дітей щодня. Станом на 16 березня від рук росіян загинули вже 103 дитини.

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