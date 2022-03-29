Япония отказалась платить России за газ рублями

Кабмин Японии призвал бизнес не соглашаться с требованиями РФ.

Япония не будет рассчитываться за российский газ и другие услуги в рублях, как это требует президент РФ Владимир Путин в ответ на западные санкции.

Об этом пишет издание Nikkei Asia.

Кабинет министров Японии потребует от японских компаний, закупающих российские энергоносители, не выполнять требование России об осуществлении платежей в рублях, пишет издание.

Согласно договоренностям "Большой семерки" власти Японии призывают бизнес не соглашаться на требования РФ, заявил журналистам генеральный секретарь правительства Японии Хироказу Мацуно.

Чиновник также отметил, что ему неизвестно о деталях контрактов японских компаний с российскими продавцами сжиженного природного газа, и могут ли они выполнять российские требования.

Напомним, Путин приказал "Газпрому" перевести расчеты по поставкам газа в Европу в рубли.

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