Страны G7 отказались платить за российский газ в рублях

Страны "Большой семерки" единогласно заявили, что Путин нарушает условия договоров.
Страны G7 отклонили требование Москвы платить за импорт энергоносителей из России в рублях.
Об этом в понедельник сообщил министр энергетики Германии Роберт Хабэк, передает US.News.
Он подчеркнул, что "все министры G7 полностью согласились с тем, что это будет одностороннее и явное нарушение существующих контрактов".
Хабек сказал, что "оплата в рублях недопустима, и мы будем призывать компании не выполнять требования Путина".
Напомним, Путин приказал "Газпрому" перевести расчеты по поставкам газа в Европу в рубли.
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