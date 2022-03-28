Страны G7 отказались платить за российский газ в рублях

Страны G7 отказались платить за российский газ в рублях

Страны "Большой семерки" единогласно заявили, что Путин нарушает условия договоров.

Страны G7 отклонили требование Москвы платить за импорт энергоносителей из России в рублях.

Об этом в понедельник сообщил министр энергетики Германии Роберт Хабэк, передает US.News.

Он подчеркнул, что "все министры G7 полностью согласились с тем, что это будет одностороннее и явное нарушение существующих контрактов".

Хабек сказал, что "оплата в рублях недопустима, и мы будем призывать компании не выполнять требования Путина".

Напомним, Путин приказал "Газпрому" перевести расчеты по поставкам газа в Европу в рубли.

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