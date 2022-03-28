Країни G7 відмовились сплачувати за російський газ в рублях

Країни G7 відмовились сплачувати за російський газ в рублях

Країни "Великої сімки" одноголосно заявили, що Путін порушує умови договорів.

Країни G7 відхилили вимогу Москви сплачувати за імпорт енергоносіїв з Росії в рублях.

Про це у понеділок повідомив міністр енергетики Німеччини Роберт Хабек, передає US.News.

Він підкреслив, що "всі міністри G7 повністю погодилися з тим, що це буде одностороннє і явне порушення існуючих контрактів".

Хабек сказав, що "оплата в рублях неприпустима, і ми будемо закликати компанії не виконувати вимоги Путіна".

Нагадаємо, Путін наказав "Газпрому" перевести розрахунки за постачання газу до Європи в рублі.

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