Запропонували відбирати паспорти ЄС у підсанкційних росіян і білорусів – Єврокомісія

Також, це стосується тих громадян, які отримали "золотий паспорт" за інвестиції у країну.

Єврокомісія наголошує на тому, що потрібно скасувати програми громадянства у росіян та білорусів, які потрапили під міжнародні санкції.

Деякі громадяни Росії та Білорусі, які причетні, або підтримують війну Росії проти України могли отримати громадянство ЄС та мати привілейований доступ до союзу. Про це повідомляє видавництво “Європейська правда”.

“Щоб подолати ці безпосередні ризики, Комісія також рекомендує державам-членам оцінити, чи слід скасувати громадянство, надане за схемою "золотого паспорта" громадянам Росії або Білорусі, які внесені до санкційного списку ЄС у зв'язку з війною в Україні” – повідомляє Єврокомісія.

Також, в Комісії наголосили, що європейські цінності не продаються. Продаж громадянства через "золоті паспорти" це незаконна діяльність яка створює серйозні ризики для безпеки ЄС.

Така схема відкриває двері для серйозної корупції, відмивання грошей та звісно, для ухилення від податків. Всі держави-члени повинні переглянити цей механізм надання громадянства в обмін на інвестиції.

Нагадаємо, що деякі російські олігархи хочуть допомагати Україні, аби їх тільки не вносили у санкційний список ЄС.

Читайте також:

Туреччина запрошує до себе російських олігархів, які потрапили під санкції Заходу