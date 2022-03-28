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Українські лікарні отримають доступ до супутникового інтернету Starlink

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Українські лікарні отримають доступ до супутникового інтернету Starlink

Спочатку термінали отримають силовики та військові.

Українським медизакладам передано 590 станцій Starlink від компанії SpaceX американського мільярдера Ілона Маска. 

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

За його словами,  термінали супутникового зв'язку доставляють до регіонів та встановлюють. Заплановано, що лікарні будуть користуватись звичайним Інтернетом. Якщо ж з ним виникнуть проблеми, то будуть переходити на супутниковий. 

"У закладах, які знаходяться у зоні бойових дій, може зникати інтернет, стаціонарний та мобільний зв'язок. Такі випадки вже траплялись у Донецькій, Луганській, Житомирській, Херсонській та Чернігівській областях. Вкрай важливо постійно підтримувати контакт з лікарнями: розуміти потребу у лікарських засобах, у переведенні пацієнтів до інших закладів, проводити консультації онлайн з українськими та іноземними фахівцями", – йдеться у повдомленні Радуцького. 

До слова, першістанції системи Starlink почали постачати до України 28 лютого 2022-го. Їх використовують Збройні сили. Відтепер доступ до Starlink матимуть і медичні заклади.

Нагадаємо, Starlink надає доступ до Інтернету через мережу супутників. Перші два демосупутники Starlink були запущені  ще 2018 року, а вже 2022 року запрацювала бета-версія системи. На сьогодні Starlink використовують понад 145 000 користувачів в усьому світі.

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