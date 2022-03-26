Хмельниччина отримала першу партію супутникового Інтернету Starlink

Першочергово термінали отримають силовики та військові.

Хмельницька область отримала першу партію супутників Starlink компанії SpaceX американського мільярдера Ілона Маска.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

За його словами, першочергово термінали отримають силовики та військові. "Starlink маємо і на Хмельниччині! Дякую Ілону Маску за таку підтримку", - наголосив очільник області.

Як повідомлялося, 28 лютого Ілон Маск відправив до України першу партію систем супутникового Інтернету - обладнання Starlink. Сталося це після звернення очільника Мінцифри Михайла Федорова. Друга партія станцій Starlink прибула 9 березня.

Starlink надає доступ до Інтернету через мережу супутників. Перші два демосупутники Starlink були запущені ще 2018 року, а вже 2022 року запрацювала бета-версія системи. На сьогодні Starlink використовують понад 145 000 користувачів в усьому світі.

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