Російські окупанти від початку війни в Україні вбили 136 дітей

Російські окупанти від початку війни в Україні вбили 136 дітей

Ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.

Від початку війни російські окупанти вбили в Україні 136 дітей, зросла і кількість поранених - їх 199.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

"Станом на ранок 31 доби повномасштабної збройної агресії Російської Федерації в нашій державі загинуло 136 дітей. Поранення різного ступеня тяжкості отримали 199 дітей. Найбільше постраждало дітей у Київській - 64, Харківській - 44, Донецькій - 50, Чернігівській - 38, Миколаївській - 28, Луганській - 25, Запорізькій - 17, Херсонській - 20, столиці - 16, Житомирській - 15, та Сумській - 14 областях", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 25 березня 2022 року внаслідок обстрілу військовими РФ на Донеччині загинула 9-річна дитина, ще одна отримала поранення. 24 березня 2022 року 13-річна дівчинка з селища на Миколаївщині внаслідок артобстрілу російськими військовими отримала численні поранення обличчя. 23 березня 2022 року через обстріл окупантами пішохідного моста в м. Чернігів, родина з 11-річним хлопчиком отримали тілесні ушкодження у вигляді осколкових поранень.

В Офісі генпрокурора додали, що через щоденні бомбардування та обстріли пошкоджено 570 закладів освіти, 73 з яких зруйновано повністю. Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській та місті Київ. Крім того, постраждали від ворожого вогню понад 40 закладів для дітей, серед яких лікувальні, школи мистецтв, спортивні об’єкти, бібліотеки.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 31-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова наголошує, що російські окупанти вбивають щонайменше 5 наших дітей щодня.

Читайте також: