Церковний календар на 26 березня - кому моляться віряни

Якому святому молитися 26 березня та кого вшановує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Який 26 березня день у церковному календарі

26 березня церква вшановує день перенесення мощей святого патріарха Константинопольського Никифора. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 26 березня — день пам’яті святого Никифора (патріарха Царгородського) та перенесення його мощей

День пам’яті святого Никифора (патріарха Царгородського) / commons.wikimedia.org

У суботу, 26 березня 2022 року, Церква вшановує пам’ять патріарха Царгородського, великого архиєрея Божого Никифора.

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Злочестивий цар Лев Вірменин вигнав святого Никифора із престолу на острів Проконнес за благочестиве вшанування ікон. Саме там прожив патріарх Царгородський у скруті та злиднях останні 13 років свого життя (5 квітня 828 року) Після смерті святого Никифора поховали при церкві святого мученика Теодора в монастирі, який він сам і збудував, перебуваючи у вигнанні.

Коли злочестивий цар Лев Вірменин загинув, іконоборська єресь з Божою поміччю була поборена і Церква свята зажила в мирі та спокої. Тоді на патріарший престол зійшов святий Методій, а державою замість неповнолітнього царя Михаїла управляла його матір Теодора. Саме в цей час мощі святого патріарха Царгородського Никифора перенесли до Константинополя.

Перенесення мощей святого Никифора (патріарха Царгородського) 26 березня / commons.wikimedia.org

Святий Методій особисто разом з великою кількістю єпископів та священників прибув на острів Проконнес (нині острів Мармар) та забрав тіло святого Никифора церкви святого Теодора в побудованому ним же монастирі. Всі ці роки воно зберігалося нетлінним. Після щирої молитви мощі переклали до нової домовини, яку перенесли на корабель і повезли до Царгорода.

Ціле місто свято зустрічало домовину з мощами святого Никифора. Її до церкви святої Софії відніс сам цар з іншими гідними людьми. Цілу ніч та цілий ранок над мощами молилися віряни, а наступного дня їх перенесли до церкви Святих апостолів. Після Служби Божої, яку відслужив сам патріарх Методій, тіло поклали до труни. Ця урочистість відбулася 13 березня 846 року. Саме цього дня 815 року злочестивим царем Левом Вірменином було засуджено святого Никифора та відправлено у вигнання.

Церковний календар на 26 березня: відео