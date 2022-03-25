Церковный календарь на 26 марта — кому молятся верующие

Какому святому молиться 26 марта и кого чевствует церковь, читайте в материале ТСН.ua.

Какой 26 марта день в церковном календаре

26 марта церковь чествует день перенесения мощей святого патриарха Константинопольского Никифора. Что нам известно об этом дне?

Церковный календарь на 26 марта – день памяти святого Никифора (патриарха Цареградского) и перенесение его мощей

День памяти святого Никифора (патриарха Царьградского) / commons.wikimedia.org

В субботу, 26 марта 2022 года, Церковь чтит память патриарха Царьградского, великого архиерея Божьего Никифора.

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Злочестивый царь Лев Армянин изгнал святого Никифора с престола на остров Проконнес за благочестивое чествование икон. Там прожил патриарх Цареградский в беде и нищете последние 13 лет своей жизни (5 апреля 828 года) После смерти святого Никифора похоронили при церкви святого мученика Теодора в монастыре, который он сам и построил, находясь в изгнании.

Когда злочестивый царь Лев Армянин погиб, иконоборческая ересь с Божьей помощью была преодолена и Церковь святая зажила в мире и покое. Тогда на патриарший престол взошел святой Мефодий, а государством вместо несовершеннолетнего царя Михаила управляла его мать Теодора. Именно в это время мощи святого патриарха Царьградского Никифора перенесли в Константинополь.

Перенос мощей святого Никифора (патриарха Цареградского) 26 марта / commons.wikimedia.org

Святой Мефодий вместе с большим количеством епископов и священников прибыл на остров Проконнес (ныне остров Мармар) и унес тело святого Никифора церкви святого Теодора в построенном им же монастыре. Все эти годы оно сохранялось нетленным. После искренней молитвы мощи перевели в новый гроб, который перенесли на корабль и повезли в Царьград.

Целый город праздник встречал гроб с мощами святого Никифора. Ее в церковь святой Софии отнес сам царь с другими достойными людьми. Всю ночь и все утро над мощами молились верующие, а на следующий день их перенесли в церковь Святых Апостолов. После службы Божьей, которую отслужил сам патриарх Методий, тело положили в гроб. Это торжество прошло 13 марта 846 года. Именно в этот день 815 года злочестивым царем Львом Армянином был осужден святой Никифор и отправлен в изгнание.

Церковный календарь на 26 марта: видео