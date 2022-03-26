Байден приехал с визитом в Польшу: президент США посетит украинских беженцев

Он уже встретился с военными из статысячного американского контингента, который сейчас находится в Европе.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в субботу, 26 марта, посетит украинских беженцев, нашедших убежище в Польше. Уехать в Украину ему не разрешила служба безопасности – сказал президент. США же выделят миллиард долларов в поддержку тех, кто вынужден был бежать от войны как внутри Украины, так и за ее пределами. Также Байден встретится со своим польским коллегой Анджеем Дудой.

Накануне украинцы и поляки пришли встречать американского лидера в Варшаве. Как это было — в сюжете ТСН.

Украинско-польский митинг собрался в Варшаве вблизи гостиницы, где эту ночь проведет президент Соединенных Штатов Джо Байден, чтобы громко напомнить, чего от него ждут уже не только в Украине.

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Защитить небо и предоставить оружие — призывы, выкрикиваемые депутатом польского Сейма, звучат одинаково понятно и для поляков, и для украинцев. Не только из-за родства языков. Польша – это восточный фланг НАТО. Здесь полностью осознают, что следующий удар может быть нанесен на них. Чтобы увидеть количество гражданских жертв в Украине, организаторы митинга просят людей на минуту лечь вниз. Тысячи живых пытаются уложиться на площади, но всем не хватает места. Это напоминание об украинском Мариуполе, где погибших хоронят во дворах и детских площадках.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден сегодня посетит украинских беженцев в Польше

"Когда мы были в Европе, нас спросили (на тот момент было 900 погибших) что это за цифра? Это много? И мы поняли, что нам надо всем показать, что это очень много, это море людей, наших лучших людей", — говорит организатор митинга Ярослава Гресь.

Танцоры из ансамбля имени Вирского держат свой фронт культурный. Украинское правительство отправило их в Европу. Они будут давать большие концерты в мировых столицах и собирать помощь украинской армии. Их импровизированное выступление на площади без музыки было под свой отсчет и овации зрителей.

Президент Соединенных Штатов накануне из Бельгии перелетел в Польшу. На военной базе в Жешове он встретился с военными из находящегося в Европе стасячного американского контингента. Байден пришел с пиццей, пообедал с солдатами и поблагодарил за службу. Среди прочего заговорил о мужестве украинцев, которое американские воины якобы смогут увидеть. Кое-кто уже истолковал это как намек на опрокидывание натовского контингента в Украину.

Но в Белом доме уточнили: их позиция неизменна — американские солдаты будут сражаться только на территории НАТО. "Когда вы там будете, вы увидите. Вы увидите женщин, молодых людей, стоящих прямо перед проклятым танком, говоря: "Я не пойду. Я буду защищать свою землю". Они невероятны", — говорит Байден.

"Знаете, почему этого мышку зовут Персик? Потому что он такого же цвета, и такой пушистый, как персик. Я с Персиком здесь всегда не сплю": игрушечного мишку, говорящего голосом шестилетней Миланы, украинские активисты в субботу попытаются передать президенту США лично в руки. Байден намерен посетить украинских беженцев, нашедших убежище в Польше.

С такой же игрушкой не расстается в больничной палате в Киеве Милана. Ее мама погибла на глазах у семьи от российских обстрелов, а сам ребенок получил ранения. У мишки есть недетская миссия: просить всех, в чьих это силах, остановить войну.