"Мне не разрешат": Байден разочарован невозможностью посетить Украину

Глава Белого дома поблагодарил гуманитарные организации в Польше за помощь беженцам из Украины.

Президент США Джо Байден разочарован тем, что не может посетить Украину на фоне полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщает CNN.

"Я прибыл в Польшу, чтобы своими глазами увидеть гуманитарный кризис, и, честно говоря, отчасти разочарован тем, что не могу увидеть его своими глазами, как в других местах. Мне не позволят", — сказал Байден.

Глава Белого дома поблагодарил гуманитарные организации в Польше за помощь беженцам из Украины и отправку в нашу страну гуманитарной помощи. Он отметил, что украинцам срочно нужны товары первой необходимости, в частности, еда, лекарства, одеяла и деньги.

В ходе общения с американскими военными в Польше Байден также отметил мужество украинцев.

"Посмотрите, как они борются... Женщины, молодые люди стоят, черт возьми, перед танком, просто говорят: "Я не уйду. Я защищаю свою землю". Они невероятны", — отметил он.

Напомним, президент США Джо Байден прилетел в пятницу, 25 марта, в город Жешув, в 100 км от украинской границы. В Польше президент будет два дня. Завтра у него официальная встреча с президентом Польши.

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