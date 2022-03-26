Хмельницкая область получила первую партию спутникового Интернета Starlink

Первоначально терминалы получат силовики и военные.

Хмельницкая область получила первую партию спутников Starlink компании SpaceX американского миллиардера Илона Маска.

Об этом сообщил начальник областной военной администрации Сергей Гамалий.

По его словам, в первую очередь терминалы получат силовики и военные. "Starlink имеем и в Хмельницкой области! Спасибо Илону Маску за такую поддержку", — подчеркнул глава области.

Как сообщалось, 28 февраля Илон Маск отправил в Украину первую партию систем спутникового Интернета – оборудование Starlink. Произошло это после обращения главы Минцифры Михаила Федорова. Вторая партия станций Starlink прибыла 9 марта.

Starlink предоставляет доступ в Интернет через сеть спутников. Первые два демоспутника Starlink были запущены еще в 2018 году, а уже в 2022 году заработала бета-версия системы. На сегодняшний день Starlink используют более 145 тысяч пользователей во всем мире.

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