Что такое Starlink и каким образом эта технология может помочь в борьбе с агрессором, разбирался ТСН.ua?

В условиях героической борьбы украинского народа с российскими оккупантами мировое сообщество, как может, помогает Украине – вооружение, санкции против России, гуманитарная помощь, новейшие технологии. После обращения министра цифровой трансформации Михаила Федорова к Илону Маску, последний еще 28 февраля 2022 года отправил в Украину первую партию систем спутникового интернета – оборудование Starlink.

Что такое Starlink и как работает система? В чем преимущества Starlink.

Starlink предоставляет доступ в интернет через сеть спутников. Обычный доступ в интернет происходит через наземные проводные каналы к провайдеру, затем подземными колодцами к магистральным каналам и далее к подводным бронированным кабелям. В то время как спутниковая система имеет минимальную для передачи сигнала на спутник и принятие сигнала инфраструктуру на земле.

Существующий спутниковый интернет в Украине - Lucky.Net дорогой и имеет много ограничений. Это и скорость, объем передачи данных, зависимость от расположения спутника на орбите, небольшое количество спутников. Все это, безусловно, влияет на стабильность связи.

Первые два демоспутника Starlink запустили еще в 2018 году, а уже в 2022 году заработала бета-версия системы. На сегодняшний день Starlink используют более 145 000 пользователей по всему миру.

Спутники Starlink вращаются вокруг нашей планеты на высоте примерно 482 км, образуя паутину и объединяясь с ближайшей станцией для предоставления интернета. Для работы Starlink требуются терминалы. Стоимость одного терминала – $499. Абонентская плата составляет $99 в месяц. Максимальная скорость соединения достигает 200 Мбит/с, в то время как скорость 4G достигает 100 Мбит/с.

Среди пользователей Starlink Министерство цифровой трансформации, "Укрзалізниця", недавно Киев тоже получил 12 устройств. Обычные пользователи, которые приобрели устройства за свой счет также пользуются системой.

Спутники Starlink продолжают поступать в Украину. "9 марта мы получили вторую партию станций Starlink", - сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Станции Starlink помогают нашим военным, поддерживают работу инфраструктуры, сервисов в разных отраслях экономики. С начала российской оккупации существовала угроза отключения от мобильной связи и интернета из-за повреждений в результате активных боевых действий . При таких условиях система Starlink позволяет быть на связи и контролировать информационное пространство.

Для гражданского населения необходимости потключаться к Starlink пока нет, потому что почти вся территория страны имеет стабильную связь и Интернет. Но, если возникнет, система Starlink может заменить традиционный интернет-провайдер. То есть комплекты Starlink являются резервным каналом доступа в интернет преимущественно для военных и держаемых структур.