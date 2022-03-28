Украинские больницы получат доступ к спутниковому интернету Starlink

Сначала терминалы получат силовики и военные.

Украинским медзаведениям передано 590 станций Starlink от компании SpaceX американского миллиардера Илона Маска.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

По его словам, терминалы спутниковой связи доставляются в регионы и устанавливаются. Планируется, что больницы будут пользоваться обычным Интернетом. Если же с ним возникнут проблемы, то будут переходить на спутниковое.

Также читайте Хмельницкая область получила первую партию спутникового Интернета Starlink

"В заведениях, которые находятся в зоне боевых действий, может исчезать интернет, стационарная и мобильная связь. Такие случаи уже случались в Донецкой, Луганской, Житомирской, Херсонской и Черниговской областях. Крайне важно постоянно поддерживать контакт с больницами: понимать потребность в лекарственных средствах, в переводе пациентов в другие учреждения, проводить консультации онлайн с украинскими и иностранными специалистами", – говорится в сообщении Радуцкого.

К слову, первые станции системы Starlink начали поставлять в Украину 28 февраля в 2022-м. Их используют вооруженные силы. Теперь доступ к Starlink будут иметь и медицинские учреждения.

Напомним, Starlink предоставляет доступ в Интернет через сеть спутников. Первые два демоспутника Starlink были запущены еще в 2018 году, а уже в 2022 году заработала бета-версия системы. На сегодняшний день Starlink используют более 145 000 пользователей во всем мире.