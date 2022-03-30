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Голова МАГАТЕ прибув на Южно-Українську АЕС

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Голова МАГАТЕ прибув на Южно-Українську АЕС

Twitter: Рафаель Ґроссі

Генеральный директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зустрівся з працівниками атомної станції.

Керівник Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Ґроссі приїхав на Южно-Українську АЕС у Первомайську, Миколаївської області.

Про це він повідомив у Twitter.

"Я перебуваю на Южно-Українській АЕС, щоб зустрітися з офіційними особами уряду України та персоналом і розпочати технічну допомогу МАГАТЕ для гарантування безпеки ядерних об'єктів країни. Життєво важливо бути на місці, щоб надавати ефективну підтримку Україні в ці надзвичайно важкі часи", – написав він.

Гроссі подякував персоналу Южно-Української АЕС за стійкість і витримку в ці надзвичайно важкі часи. 

"Персонал усіх ядерних об'єктів України заслуговує на повну пошану та захоплення за гарантування безпечної та надійної роботи об'єктів в умовах конфлікту", – наголосив він.

Нагадаємо, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Ґроссі прибув до України для переговорів з урядовцями щодо запланованого надання МАГАТЕ термінової технічної допомоги для забезпечення безпеки ядерних об’єктів України та запобігання ризику аварії.

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