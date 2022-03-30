Окупанти обстріляли Ніжин: загинула дитина

У місті також пошкоджені будинки.

Російські окупанти обстріляли Ніжин, травми отримали 6 людей, серед яких 1 дитина. Одна людина загинула.

Про це повідомив міський голова Ніжина Олександр Кодола, пише Суспільне.

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З його слів, пошкоджені 10 приватних будинків, 3 зруйновані, також є пошкодження автомобілів і гаражів.

Нагадаємо, голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус повідомив, що 29 березня російські війська завдали авіаударів по Ніжину та всю ніч з артилерії обстрілювали Чернігів.

Як повідомлялося, 29 березня, російські війська завдали удару по Старокостянтинові Хмельницької області.

До слова, російська армія вже не вперше завдає ударів по місту. Населений пункт Хмельниччини став одним з перших, по яких Російська Федерація завдала ракетного удару 24 лютого, у перший день вторгнення. Після цього по місцевому аеродрому поцілили ще кілька разів.

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