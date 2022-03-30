Оккупанты обстреляли Нежин: погиб ребенок

В городе также повреждены дома.

Российские оккупанты обстреляли Нежин, травмы получили 6 человек, среди которых 1 ребенок. Один человек погиб.

Об этом сообщил городской голова Нежин Александр Кодола, пишет Суспільне.

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По его словам, повреждены 10 частных домов, 3 разрушены, также повреждения автомобилей и гаражей.

Напомним, глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что 29 марта российские войска нанесли авиаудары по Нежину и всю ночь из артиллерии обстреливали Чернигов.

Как сообщалось, 29 марта, российские войска нанесли удар по Староконстантину Хмельницкой области.

К слову, российская армия уже не в первый раз наносит удары по городу. Населенный пункт Хмельнитчины стал одним из первых, по которым Российская Федерация нанесла ракетный удар 24 февраля, в первый день вторжения. После этого по местному аэродрому попали еще несколько раз.

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