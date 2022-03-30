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Работа в Германии для украинских переселенцев: полезная информация

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Работа в Германии для украинских переселенцев: полезная информация

Работа в Германии для украинских переселенцев / Pexels

Читайте на сайте ТСН.ua, где украинским переселенцам искать работу в Германии и на какие вакансии можно рассчитывать?

Количество украинцев, вынужденных покинуть свои дома из-за войны России против Украины, и временно переехать в Германию составляет уже более 218 тысяч человек. Конечно, когда человек переезжает в другую страну, возникает необходимость в поиске работы. Где можно найти работу в Германии украинским переселенцам и какие вакансии доступны?



Германии для украинских переселенцев: что нужно знать?

Украинские переселенцы, получившие временную защиту в Германии, могут работать официально без проблем. Работать нельзя только в том случае, если гражданин Украины приехал на территорию Германии на основании биометрического паспорта или визы и получил статус беженца.

Если у вас есть временная защита и хотите найти работу, необходимо сначала получить разрешение на трудоустройство. Сделать это можно в отделе регистрации иностранных граждан. Выдавая вам разрешение на пребывание, отдел регистрации иностранных граждан внесет в документ запись о том, что вам разрешено заниматься оплачиваемой работой. Даже если пока конкретной работы у вас нет. Других разрешений для трудоустройства не требуется.

Согласно тому III Социального кодекса SGB III, лица, получившие разрешение на временную защиту в Германии, также имеют право получить консультации и пособие по трудоустройству в агентствах по трудоустройству.

Сайты для поиска работы в Германии

Работа в Германии для украинцев: сайты поиска / © Pexels
Работа в Германии для украинцев: сайты поиска / Pexels

На интернет-портале (собственной бирже вакансий) Федерального агентства занятости Германии ежемесячно публикуется более 800 тысяч разных вакансий со всех земель страны. Сервис доступен не только на английском и немецком языках. Также можно переключиться (с помощью переключателя Sprache сверху страницы) на русский или турецкий.

Искать работу в Германии украинские переселенцы могут на местных сайтах поиска работы. Довольно популярны такие сайты :

  • JobLeads – вакансии в Германии с заработной платой свыше 50 тысяч евро в год;
  • Experteer – вакансии для специалистов, которые хотят получать зарплаты 60 – 120 тысяч евро в год;
  • Absolventa – вакансии для студентов, выпускников, молодых специалистов;
  • HotelJob – работа в гостиничном бизнесе;
  • GastroJobs – работа в ресторанах, кафе.

В Германии существуют также так называемые агрегаторы вакансий, у которых нет своей базы данных. Они собирают информацию о вакансиях на территории всей страны с других порталов и сайтов интернет-рекрутинга. Наиболее популярными агрегаторами вакансий в Германии:

Некоторые из этих агрегаторов вакансий имеют свои мобильные приложения, где искать работу еще проще. Например, "Adzuna" можно загрузить из GooglePlay и Apple Store.

Также украинские переселенцы могут искать работу в Германии на портале Jooble, который создал отдельный раздел для украинцев, которые вынуждены выезжать в Европу из-за войны России против Украины. Самое главное – большинство вакансий здесь описаны на украинском языке, что очень важно для тех, кто не знает немецкого или английского.

На какую зарплату могут рассчитывать украинские переселенцы в Германии?

Средние зарплаты в Германии / © Pexels
Средние зарплаты в Германии / Pexels

Размер заработной платы в Германии очень зависит от региона, сферы деятельности и должности. В среднем в Берлине (столице Германии) можно получать от 23 500 до 112 000 евро в год (около 77 000 – 365 000 гривен в год). В Мюнхене предлагают вакансии с заработной платой от 11.55 до 50 евро в час (около 375 – 1600 гривен в час). В Гамбурге предлагают заработные платы от 12.50 до 85 евро в час (около 405 – 2765 гривен в час).

Какие вакансии украинцы могут знать в Германии?

Вакансии в Германии для украинцев / ©
Вакансии в Германии для украинцев

Вакансии в Германии

В Германии украинки, временно переехавшие сюда из-за войны в Украину, могут рассчитывать на следующие вакансии:

  • помощница;
  • менеджер по продажам;
  • ассистентка продавца;
  • работница отдела закупок;
  • сиделка;
  • работница аптеки.

Вакансии в Германии без опыта работы, для студентов, пенсионеров

В Германии можно найти много вакансий, где не нужен опыт работы в определенной отрасли. Практически в каждом регионе требуются следующие работники:

  • специалист по очистке окон;
  • уборщик;
  • помощник по стирке;
  • продавец;
  • торговый персонал.

Вакансии в Германии для специалистов, IT-сферы

Чтобы получить работу в сфере IT, необходимо знать немецкий и английский языки. Вакансий здесь достаточно много:

  • младший IT-консультант;
  • IT-эксперт в eCommerce;
  • IT-консультант по Microsoft Security;
  • агент в колл-центр.

Вакансии в Германии для мужчин

Хотя из Украины выезжает большинство женщин, есть определенные категории мужчин, которым разрешено покидать страну даже во время военного положения. Им можно найти работу в Германии. Особенно в сфере строительства:

  • маляр штукатур;
  • разнорабочий;
  • лакировщик;
  • столяр;
  • помощник плиточника.

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