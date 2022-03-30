В Ивано-Франковске женщин будут учить стрелять

Также в городе проводят курсы по оказанию первой домедицинской помощи, а также по изучению украинского языка.

С понедельника, 4 апреля, в школьных тирах Ивано-Франковска планируют возобновить учения по стрельбе, прежде всего для женщин.

Также читайте Украинка Костевич добыла "золото" чемпионата Европы по пулевой стрельбе

Об этом сегодня, 30 марта, сообщил мэр города Руслана Марцинкива во время своего видеообращения.

"Враг должен чувствовать, что жители нашей общины очень ему не рады. Из каждого окна будет стрелять не только мужчина, но и женщина и это очень важно", — сказал глава города.

Также он добавил, что в Ивано-Франковске возобновили курсы по оказанию первой медицинской помощи. Только за первый день записалось более 150 человек.

Кроме этого, в городе проводят курсы по изучению украинского языка.

Читайте также: