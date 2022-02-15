В школах Львова открыли курсы по стрельбе для школьников

В школах Львова открыли курсы по стрельбе для школьников

Тренинги проводят для старшеклассников.

Во Львове старшеклассники будут получать базовые навыки по стрельбе. Во многих учебных учреждениях будут проводить соответствующие учения.

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Об этом сообщают на сайте Львовского горсовета.

Во Львове на базе 18 учебных учреждений города организовали обучение по стрельбе для учащихся 9-11 классов всех школ. Для них проводят соответствующие инструктажи по технике безопасности, а также снабжают всем необходимым оборудованием.

Фото: Львовский городской совет

"Мы проводим обучение по стрельбе для всех учащихся 9-11 классов. Наша задача – научить подростков безопасному обращению с оружием, а также основам практической стрельбы", – сообщают в управление образования.

Фото: Львовский городской совет

В 18 учебных заведениях Львове есть специальные помещения, тиры, где можно проводить обучение по стрельбе. Ученики школ, которые расположены неподалеку, будут посещать эти тиры и получать практические навыки.

Фото: Львовский городской совет

Напомним, что в граничащей с Россией Харьковской области местные жители готовятся к возможному вторжению оккупантов. Они запасаются оружием и патронами.

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