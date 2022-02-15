В школах Львова открыли курсы по стрельбе для школьников

Тренинги проводят для старшеклассников.
Во Львове старшеклассники будут получать базовые навыки по стрельбе. Во многих учебных учреждениях будут проводить соответствующие учения.
Об этом сообщают на сайте Львовского горсовета.
Во Львове на базе 18 учебных учреждений города организовали обучение по стрельбе для учащихся 9-11 классов всех школ. Для них проводят соответствующие инструктажи по технике безопасности, а также снабжают всем необходимым оборудованием.
"Мы проводим обучение по стрельбе для всех учащихся 9-11 классов. Наша задача – научить подростков безопасному обращению с оружием, а также основам практической стрельбы", – сообщают в управление образования.
В 18 учебных заведениях Львове есть специальные помещения, тиры, где можно проводить обучение по стрельбе. Ученики школ, которые расположены неподалеку, будут посещать эти тиры и получать практические навыки.
Напомним, что в граничащей с Россией Харьковской области местные жители готовятся к возможному вторжению оккупантов. Они запасаются оружием и патронами.
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