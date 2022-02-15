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У школах Львова відкрили курси зі стрільби для школярів

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У школах Львова відкрили курси зі стрільби для школярів

Фото: Львівська міська рада

Тренінги проводять для старшокласників.

У Львові старшокласники отримуватимуть базові навички зі стрільби. У багатьох закладах освіти проводитимуть відповідні навчання.

Про це повідомляють на сайті Львівської міськради.

У Львові на базі 18 навчальних закладів міста організували навчання зі стрільби для учнів 9-11 класів усіх шкіл. Для них проводять відповідні інструктажі з техніки безпеки, а також забезпечують усім необхідним обладнанням.

Фото: Львівська міська рада / ©
Фото: Львівська міська рада

"Ми проводимо навчання зі стрільби для всіх учнів 9-11 класів. Наше завдання –  навчити підлітків безпечному поводженню зі зброєю, а також основам практичної стрільби", – повідомляють в управління освіти.

Фото: Львівська міська рада / ©
Фото: Львівська міська рада

У 18 закладах освіти Львові є спеціальні приміщення, тири, де можна проводити навчання зі стрільби. Тож, учні шкіл, які розташовані неподалік, будуть відвідувати ці тири та отримувати практичні навики.

Нагадаємо, що у Харківській області, яка межує з Росією, місцеві жителі готуються до можливого вторгнення окупантів. Вони запасаються зброєю і набоями.

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