У школах Львова відкрили курси зі стрільби для школярів

Тренінги проводять для старшокласників.
У Львові старшокласники отримуватимуть базові навички зі стрільби. У багатьох закладах освіти проводитимуть відповідні навчання.
Про це повідомляють на сайті Львівської міськради.
У Львові на базі 18 навчальних закладів міста організували навчання зі стрільби для учнів 9-11 класів усіх шкіл. Для них проводять відповідні інструктажі з техніки безпеки, а також забезпечують усім необхідним обладнанням.
"Ми проводимо навчання зі стрільби для всіх учнів 9-11 класів. Наше завдання – навчити підлітків безпечному поводженню зі зброєю, а також основам практичної стрільби", – повідомляють в управління освіти.
У 18 закладах освіти Львові є спеціальні приміщення, тири, де можна проводити навчання зі стрільби. Тож, учні шкіл, які розташовані неподалік, будуть відвідувати ці тири та отримувати практичні навики.
Нагадаємо, що у Харківській області, яка межує з Росією, місцеві жителі готуються до можливого вторгнення окупантів. Вони запасаються зброєю і набоями.
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