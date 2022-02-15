Львівські бабаки дали свої прогнози на прихід весни

Тваринки саме сьогодні, на Стрітення, віщують, коли настане весна.

Львівські народні синоптики - бабаки Мишко і Маруся напророкували ранню весну своїм свистом.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Вони прокинулися сьогодні, не побачили своєї тіні і поводились дуже жваво. Це вірна ознака скорої весни, кажуть зоологи.

Упродовж зими гризуни теж спали не міцно, часто прокидалися - це теж свідчить, що сильних морозів вже не буде.

Мишко і Маруся живуть у дитячому еколого-натуралістичному центрі і щороку саме сьогодні, на Стрітення, віщують, коли настане весна. Їхній прогноз збігається з тим, що два тижні тому дав їхній харківський колега - бабак Тимко. Він теж навіщував, що зима надовго не затримається.

«Аномально рано заснули і кілька разів уже прокидалася, що ніколи такого не відбувалося за 14 років спостережень. Можна сказати за їхньою поведінкою, що весна прибуде ранньою і прийде не пізніше ніж 4 тижні від сьогоднішнього дня, тобто за 4 тижні має наступити стійке тепло», - переконує директор дитячого еколого-натуралістичного центру Ігор Антахович.

Львівські бабаки напророкували ранню весну

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