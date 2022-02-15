Львовские сурки дали свои прогнозы на приход весны

Животные именно сегодня, на Сретенье, предвещают, когда наступит весна.

Львовские народные синоптики — сурки Миша и Маруся предрекли раннюю весну своим свистом.

Об этом идет речь в ТСН.14.00.

Они проснулись сегодня, не увидели своей тени и вели себя живо. Это верный признак скорой весны, говорят зоологи.

В течение зимы грызуны тоже спали не крепко, часто просыпались – это тоже свидетельствует, что сильных морозов уже не будет.

Миша и Маруся живут в детском эколого-натуралистическом центре и каждый год именно сегодня, на Сретенье, предвещают, когда наступит весна. Их прогноз совпадает с тем, что две недели назад дал их харьковский коллега – сурок Тимко. Он тоже предсказывал, что зима надолго не задержится.

«Аномально рано заснули и несколько раз уже просыпалась, что никогда такого не происходило за 14 лет наблюдений. Можно сказать по их поведению, что весна прибудет ранним и придет не позднее 4 недель с сегодняшнего дня, то есть через 4 недели должно наступить стойкое тепло», — убеждает директор детского эколого-натуралистического центра Игорь Антахович.

Львовские сурки предрекли раннюю весну

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