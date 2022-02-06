Територія оборони: у Києві та Одесі проходять масштабні навчання для населення

Територія оборони: у Києві та Одесі проходять масштабні навчання для населення

Жителі вчаться оборонятися в разі нападу агресора.

Через загострення конфлікту на сході України та загрози нападу Росії місцеві жителі в багатьох регіонах готують "теплий" прийом агресорам. У великих містах проходять вишколи з територіальної оборони.

Так, сьогодні, 6 лютого, масштабні тренування для цивільного населення проходять у кількох містах України, серед них Київ та Одеса.

фото: Жорін з Азову

Навчання проводять професійні інструктори та ветерани російсько-української війни.

Громадянам пропонують:

заняття з тактики дій малих груп піхоти;

ведення ближнього бою зі страйкбольними гранатами;

відпрацювання роботи з технікою;

ведення патрулювання;

відпрацювання навичок поводження та володіння зброєю, прийомів і правил стрільби;

здійснення евакуації поранених;

відпрацювання дій на блокпосту;

експозиція з макетами зброї та амуніції

заняття з медицини.

У Києві та Одесі участь у таких навчаннях взяло чимало охочих. Тренінги тривають по кілька годин. Участь у них беруть як жінки, так і чоловіки.

Фото: Навчання тероборони в Одесі

Вчора відбулися навчання у Львові, Чернівцях, Чернігові, Ковелі і Запоріжжі. Незабаром подібні масштабні навчання пройдуть ще у кількох містах України.

Нагадаємо, що у Харкові місцеві жительки вчаться тримати зброю, аби у разі російської агресії стати разом із чоловіками і захищати рідне місто.

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