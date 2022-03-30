В Івано-Франківську жінок вчитимуть стріляти

Також у місті проводять курси з надання першої домедичної допомоги, а також з вивчення української мови.

Від понеділка, 4 квітня, в шкільних тирах Івано-Франківська планують відновити навчання зі стрільби, насамперед для жінок.

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Про це сьогодні, 30 березня, повідомив мера міста Руслана Марцінківа під час свого відеозвернення.

"Ворог повинен відчувати, що жителі нашої громади дуже йому не раді. З кожного вікна буде стріляти не тільки чоловік, а й жінка і це надзвичайно важливо", - сказав міський голова.

Також він додав, що в Івано-Франківську відновили курси з надання першої домедичної допомоги. Лише за перший день записались понад 150 людей.

Окрім цього в місті проводять курси з вивчення української мови.

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