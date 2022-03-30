В Івано-Франківську жінок вчитимуть стріляти

Також у місті проводять курси з надання першої домедичної допомоги, а також з вивчення української мови.
Від понеділка, 4 квітня, в шкільних тирах Івано-Франківська планують відновити навчання зі стрільби, насамперед для жінок.
Про це сьогодні, 30 березня, повідомив мера міста Руслана Марцінківа під час свого відеозвернення.
"Ворог повинен відчувати, що жителі нашої громади дуже йому не раді. З кожного вікна буде стріляти не тільки чоловік, а й жінка і це надзвичайно важливо", - сказав міський голова.
Також він додав, що в Івано-Франківську відновили курси з надання першої домедичної допомоги. Лише за перший день записались понад 150 людей.
Окрім цього в місті проводять курси з вивчення української мови.
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