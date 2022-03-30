Робота в Німеччині для українських переселенців: корисна інформація

Читайте в матеріалі ТСН.ua, де українським переселенцям шукати роботу в Німеччині і на які вакансії можна розраховувати?

Кількість українців, які були вимушені покинути свої домівки через війну Росії проти України, та тимчасово переїхати до Німеччини складає вже понад 218 тисяч чоловік. Звичайно, коли людина переїжджає до іншої країни, з'являється необхідність в пошуку роботи. Де можна шукати роботу в Німеччині українським переселенцям та які вакансії доступні?

Робота в Німеччині для українських переселенців: що потрібно знати?

Українські переселенці, які отримали тимчасовий захист в Німеччині, можуть працювати офіційно без будь-яких проблем. Працювати не можна лише в тому випадку, якщо громадянин України приїхав на територію Німеччини на підставі біометричного паспорту або візи і отримав статус біженця.

Якщо у вас є тимчасовий захист і хочете знайти роботу, необхідно спочатку отримати дозвіл на працевлаштування. Зробити це можна в Відділі реєстрації іноземних громадян. Видаючи вам дозвіл на перебування, Відділ реєстрації іноземних громадян внесе в документ запис про те, що вам дозволено займатися оплачуваною роботою. Навіть якщо поки конкретної роботи у вас немає. Інших дозволів для працевлаштування не потрібно.

Згідно з томом III Соціального кодексу SGB III, особи, які отримали дозвіл на тимчасовий захист в Німеччині, також мають право отримати консультації та допомогу з працевлаштуванням в агеціях працевлаштування.

Сайти для пошуку роботи в Німеччині

Робота в Німеччині для укранців: сайти пошуку / Pexels

На інтернет-порталі (власній біржі вакансій) Федерального агентства зайнятості Німеччини щомісяця публікується понад 800 тисяч різних вакансій зі всіх земель країни. Сервіс доступний не лише англійською та німецькою мовами. Також можна перемкнутися (за допомогою перемикача "Sprache" зверху сторінки) на російську або турецьку.

Шукати роботу в Німеччині українські переселенці можуть на місцевих сайтах пошуку роботи. Досить популярними є такі сайти:

JobLeads - вакансії в Німеччині з заробітною платою понад 50 тисяч євро на рік;

- вакансії в Німеччині з заробітною платою понад 50 тисяч євро на рік; Experteer - вакансії для спеціалістів, які хочуть отримувати зарплати 60 - 120 тисяч євро на рік;

- вакансії для спеціалістів, які хочуть отримувати зарплати 60 - 120 тисяч євро на рік; Absolventa - вакансії для студентів, випускників, молодих фахівців;

- вакансії для студентів, випускників, молодих фахівців; HotelJob - робота в готельному бізнесі;

- робота в готельному бізнесі; GastroJobs - робота в ресторанах, кафе.

В Німеччині існують також так звані агрегатори вакансій, у яких немає своєї бази даних. Вони збирають інформацію про вакансії на території усієї країни з інших порталів та сайтів інтернет-рекрутингу. Найбільш популярними агрегаторами вакансій в Німеччині є:

Деякі з цих агрегаторів вакансій мають також свої мобільні застосунки, де шукати роботу ще простіше. Наприклад "Adzuna" можна завантажити з GooglePlay та Apple Store.

Також українські переселенці можуть шукати роботу в Німеччині на порталі Jooble, який створив окремий розділ для тих українців, які вимушені виїжджати до Європи через війну Росії проти України. Найголовніше - більшість вакансій тут описані українською мовою, що дуже важливо для тих, хто не знає німецької чи англійської.

На яку заробітну плату можуть розраховувати українські переселенці в Німеччині?

Середні зарплати в Німеччині / Pexels

Розмір заробітної плати в Німеччині сильно залежить від регіону, сфери діяльності та посади. В середньому в Берліні (столиці Німеччини) можна отримувати від 23 500 до 112 000 євро на рік (близько 77 000 - 365 000 гривень на рік). В Мюнхені пропонують вакансії з заробітної платою від 11.55 до 50 євро на годину (близько 375 - 1600 гривень на годину). В Гамбурзі пропонують заробітні плати від 12.50 до 85 євро за годину (близько 405 - 2765 гривень на годину).

Які вакансії українці можуть знати в Німеччині?

Вакансії в Німеччині для українців

Вакансії в Німеччині для жінок

В Німеччині українки, які тимчасово переїхали сюди через війну в України, можуть розраховувати на такі вакансії:

помічниця;

менеджерка з продаж;

асистентка продавця;

працівниця відділу закупівель;

доглядацьниця;

працівниця аптеки.

Вакансії в Німеччині без досвіду роботи, для студентів, пенсіонерів

В Німеччині можна знайти чимало вакансій, де не потрібен досвід роботи в певній галузі. Практично в кожному регіоні потрібні такі працівники:

спеціаліст з очистки вікон;

прибиральник;

помічник з прання;

продавчець;

торговий персонал.

Вакансії в Німеччині для спеціалістів, IT-сфери

Щоб отримати роботу в сфері IT, потрібно знати німецьку та англійську мови. Вакансій тут досить багато:

молодший IT-консультант;

IT-експерт в eCommerce;

IT-консультант з Microsoft Security;

агент в кол-центр.

Вакансії в Німеччині для чоловіків

Хоч з України виїжджає переважна більшість жінок, є певні категорії чоловіків, яким дозволено покидати країну навіть під час воєнного стану. Їм також можна знайти роботу в Німеччині. Особливо в сфері будівництва:

маляр штукатур;

різноробочий;

лакувальник;

столяр;

помічник плиточник.

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