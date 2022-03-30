Окупанти проводять повітряну розвідку в Одеській області

У такий спосіб вони намагаються визначити важливі об'єкти.

Російські окупаційні війська продовжують проводити повітряну розвідку на Одещині, визначаючи важливі об'єкти.

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Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

Минула ніч в Одесі пройшла спокійно, але кілька разів лунали сирени.



"Це свідчить про те, що ворог продовжує проводити повітряну розвідку об'єктів", – сказав Братчук.

Він також додав, що у Чорному морі Росія використовує українські міни, які окупанти вкрали у Криму у 2014 році.

Нагадаємо, що українські військові відвойовують Херсонщину. Російські окупанти заявляли, що область повністю під їхнім контролем, проте українські військові вже відбили кілька сіл, напалили техніки, ще й зняли все це на відео – декілька спалених бойових машин піхоти, розбитий блок-пост, підбиті легкові машини. Деякі ще досі іржавіють у полях, деякі вже везуть на брухт.