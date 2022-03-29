Збирали інформацію для окупантів: в Одеській області затримали інформаторів

Збирали інформацію для окупантів: в Одеській області затримали інформаторів

Чоловіки фільмували представників Нацгвардії.

В Одеській області затримали людей, які ймовірно передавали інформацію російським військовим.

Про це повідомили в 11 бригаді імені Михайла Грушевського Національної гвардії України.

За даними служби, чоловіки на транспортному засобі записували на відео представників Нацгвардії, які чергують на блокпосту. Коли військовослужбовці перевірили телефони затриманих, вони виявили фото блокпостів та техніки української армії.

На питання про мету відеозйомки затримані відповісти не змогли. Громадяни є уродженцями Луганської та Одеської областей. Наразі з ними працюють співробітники Служби безпеки України.

Нагадаємо, у Миколаївській області затримали поліцейського, який співпрацював з окупантами.

Раніше стало відомо, що Національне агентство з питань запобігання корупції допомагає СБУ виявляти колаборантів і сформувало базу даних потенційних зрадників України. У списку — 245 осіб.

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