Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Контузія - симптоми та перша допомога

Дата публікації
Перегляди
2370
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Контузія - симптоми та перша допомога

як допомогти у випадку контузії

В зоні бойових дій отримати контузію може кожен, як військовий, так і цивільна людина, адже російські ракети та бомби завдають шкоди не лише тим, хто потрапляє безпосередньо під удар. Як розпізнати контузію й допомогти людині з ознаками контузії, розповідає ТСН.

Що таке контузія?

Контузія виникає внаслідок непрямої дії ударної хвилі на значні ділянки тіла. Характерною ознакою контузії є втрата свідомості, яка може тривати від декількох хвилин до днів і, навіть, місяців. Наслідки контузії теж різноманітні: від часткової втрати зору чи слуху, до тяжких порушень психіки. Контузія супроводжується тахікардією, провалами в пам’яті, нудотою. Можливі також переломи та черепно-мозкові травми у потерпілих. Після контузії, постраждала людина стає повністю безпомічною і потребує допомоги, але допомога ця має бути «в тему», щоб не завдати потерпілому ще більшої шкоди.

Людина, що зазнала контузії, потребує спокою і негайного професійного медичного втручання. Як швидко допомогти потерпілому, читайте далі у статті.

 Які симптоми контузії?

Симптоми, які можуть вказувати на контузію:

  • сильний головний біль;
  • нудота, блювота;
  • часте серцебиття;
  • втрата пам'яті на деякий час, а буває і назавжди;
  • пошкодження внутрішніх органів (у складних випадках);
  • переломи, черепно-мозкові травми.

Небезпечною при контузії є черепно-мозкова травма. Симптоми черепно-мозкової травми наступні :

  • рани або синці на голові або обличчі;
  • сплутаність або втрата свідомості;
  • біль в голові або шиї, що стискає;
  • врата рухливості в кінцівках;
  • нудота;
  • порушення дихання;
  • втрата рівноваги;
  • деформація в ділянці голови; 
  • судоми;
  • сонливість;
  • виділення крові, прозорої рідини (ліквору) з ротової, носової порожнини та вух.

Що потрібно робити у випадку черепно-мозкової травми?

  • переконатися, що потерпілий знаходиться у безпеці;
  • зафіксувати шийний відділ хребта з допомогою шийного комірця, шин, в крайньому разі, рук;
  • викликати бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги;
  • до приїзду швидкої визначити наявність свідомості та дихання;
  • якщо у постраждалого відсутнє дихання, розпочати серцево-легеневу реанімацію.

Якщо у постраждалого відсутні рани в області голови та інші пошкодження, порядок дій відповідає загальним рекомендаціям по допомозі потерпілому від контузії. 

Як помогти контуженій людині?

  • відтягти потерпілого у безпечне місце та вкласти на спину;
  • бажано госпіталізувати потерпілого відразу після контузії, тому терміново викликайте швидку;
  • до приїзду швидкої вкрити постраждалого чимось теплим;
  • забезпечити постійний нагляд за постраждалим до прибуття швидкої медичної допомоги;
  • перевірити пульс та серцебиття травмованого, у випадку відсутності, штучне дихання;
  • пере штучним диханням перевірити ніс та рот потерпілого на наявність пилу або піску.
  • при погіршенні стану негайно зателефонувати до екстреної медичної допомоги, дотримуватись усіх її рекомендацій. 

Читайте також:

 



 

Наступна публікація