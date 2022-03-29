Контузія - симптоми та перша допомога

В зоні бойових дій отримати контузію може кожен, як військовий, так і цивільна людина, адже російські ракети та бомби завдають шкоди не лише тим, хто потрапляє безпосередньо під удар. Як розпізнати контузію й допомогти людині з ознаками контузії, розповідає ТСН.
Що таке контузія?
Контузія виникає внаслідок непрямої дії ударної хвилі на значні ділянки тіла. Характерною ознакою контузії є втрата свідомості, яка може тривати від декількох хвилин до днів і, навіть, місяців. Наслідки контузії теж різноманітні: від часткової втрати зору чи слуху, до тяжких порушень психіки. Контузія супроводжується тахікардією, провалами в пам’яті, нудотою. Можливі також переломи та черепно-мозкові травми у потерпілих. Після контузії, постраждала людина стає повністю безпомічною і потребує допомоги, але допомога ця має бути «в тему», щоб не завдати потерпілому ще більшої шкоди.
Людина, що зазнала контузії, потребує спокою і негайного професійного медичного втручання. Як швидко допомогти потерпілому, читайте далі у статті.
Які симптоми контузії?
Симптоми, які можуть вказувати на контузію:
- сильний головний біль;
- нудота, блювота;
- часте серцебиття;
- втрата пам'яті на деякий час, а буває і назавжди;
- пошкодження внутрішніх органів (у складних випадках);
- переломи, черепно-мозкові травми.
Небезпечною при контузії є черепно-мозкова травма. Симптоми черепно-мозкової травми наступні :
- рани або синці на голові або обличчі;
- сплутаність або втрата свідомості;
- біль в голові або шиї, що стискає;
- врата рухливості в кінцівках;
- нудота;
- порушення дихання;
- втрата рівноваги;
- деформація в ділянці голови;
- судоми;
- сонливість;
- виділення крові, прозорої рідини (ліквору) з ротової, носової порожнини та вух.
Що потрібно робити у випадку черепно-мозкової травми?
- переконатися, що потерпілий знаходиться у безпеці;
- зафіксувати шийний відділ хребта з допомогою шийного комірця, шин, в крайньому разі, рук;
- викликати бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги;
- до приїзду швидкої визначити наявність свідомості та дихання;
- якщо у постраждалого відсутнє дихання, розпочати серцево-легеневу реанімацію.
Якщо у постраждалого відсутні рани в області голови та інші пошкодження, порядок дій відповідає загальним рекомендаціям по допомозі потерпілому від контузії.
Як помогти контуженій людині?
- відтягти потерпілого у безпечне місце та вкласти на спину;
- бажано госпіталізувати потерпілого відразу після контузії, тому терміново викликайте швидку;
- до приїзду швидкої вкрити постраждалого чимось теплим;
- забезпечити постійний нагляд за постраждалим до прибуття швидкої медичної допомоги;
- перевірити пульс та серцебиття травмованого, у випадку відсутності, штучне дихання;
- пере штучним диханням перевірити ніс та рот потерпілого на наявність пилу або піску.
- при погіршенні стану негайно зателефонувати до екстреної медичної допомоги, дотримуватись усіх її рекомендацій.
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